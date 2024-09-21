傑志主場擺陣迎標準流浪

傑志上場聯賽僅於末段，憑祖連奴的世界波逼和冠忠南區，開季聯賽兩連和，顏卓彬承認把握力不足，是役務必力求改善：「其實我哋頭兩場，創造咗好多機會出嚟，但夾埋淨係入到3球，所以今場要把握得好啲，盡早鎖定勝局，贏番場畀大家睇，上番聯賽榜前列。」「彬仔」又稱是役面對流浪，要嚴防早前對港會「戴帽」的劉智樂：「劉智樂最近好弗，一定唔可以走漏佢，另外雷仙奴好擅長利用速度去製造威脅，加上張廣然後上，其實都幾有攻力。」