傑志主場擺陣迎標準流浪
至於今日港超聯尾場，則有傑志於主場旺角大球場，迎戰標準流浪。「藍鳥」目前只得2分在手，為爭取聯賽首勝，勢必精銳盡出；而冀延續上場贏波氣勢的流浪，為穩守聯賽中游，同樣傾盡全力，激鬥可期！
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傑志上場聯賽僅於末段，憑祖連奴的世界波逼和冠忠南區，開季聯賽兩連和，顏卓彬承認把握力不足，是役務必力求改善：「其實我哋頭兩場，創造咗好多機會出嚟，但夾埋淨係入到3球，所以今場要把握得好啲，盡早鎖定勝局，贏番場畀大家睇，上番聯賽榜前列。」「彬仔」又稱是役面對流浪，要嚴防早前對港會「戴帽」的劉智樂：「劉智樂最近好弗，一定唔可以走漏佢，另外雷仙奴好擅長利用速度去製造威脅，加上張廣然後上，其實都幾有攻力。」
巴貝利：加快節奏製造威脅
流浪方面，主教練巴貝利認為，上仗雖憑劉智樂大演帽子戲法取勝，但整體發揮上仍有改善空間，盼今場加快進攻節奏，製造更多威脅：「傑志今年比較多新兵，外援又要時間適應番個天氣，如果我哋可以利用呢個優勢，盡早掌握比賽節奏，對我哋嚟講相當有利。」
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