落後22分反勝香港金牛總場數領先

主場84:75挫安徽文一

賽前雙方場數各一平手，金牛第3、4場於修頓場館作賽，兩場賽事門票均告售罄。昨晚金牛甫開戰即打出8比2，但安徽文一迅速回應，楊文博轟兩球三分球，一口氣反超前19比11。金牛卡爾頓中距離得手「止血」，惟形勢未有好轉，首節落後15比23。次節香港控衞楊睿騏上場為金牛加強防守，並助攻馬治上籃得分，金牛追至25比35。安徽文一由後備上陣的基倫禾特展開猛攻，單節攻入16分，安徽文一半場領先48比36。