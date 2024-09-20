落後22分反勝香港金牛總場數領先
全國男子籃球聯賽 （NBL）季後賽總決賽第3場，香港金牛昨晚返灣仔修頓場館主場鬥安徽文一。主隊落後最多22分下，第4節上演絕地反擊，憑鍾斯單節狂轟13分，以84比75反勝客軍，總場數領先2比1，明天主場出戰G4。
主場84:75挫安徽文一
賽前雙方場數各一平手，金牛第3、4場於修頓場館作賽，兩場賽事門票均告售罄。昨晚金牛甫開戰即打出8比2，但安徽文一迅速回應，楊文博轟兩球三分球，一口氣反超前19比11。金牛卡爾頓中距離得手「止血」，惟形勢未有好轉，首節落後15比23。次節香港控衞楊睿騏上場為金牛加強防守，並助攻馬治上籃得分，金牛追至25比35。安徽文一由後備上陣的基倫禾特展開猛攻，單節攻入16分，安徽文一半場領先48比36。
換邊後金牛繼續苦戰，安徽文一度拋離58比36。金牛從罰球線上收復失地，加上盧杜偉和馬治轟入三分球振士氣，終追至60比68進入最後一節。決勝節安徽文一體力急降，長達7分鐘僅獲1分，金牛鍾斯乘勢啟動「得分模式」，終反勝84比75，完成逆轉好戲。金牛馬治取得全隊最高20分，鍾斯及劉傳興分獲19及14分。文：余樂詩
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