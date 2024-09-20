香港首辦跆拳道品勢世錦賽

11月紅館化身激戰道場 「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」將於11月30至12月4日假香港體育館（紅館）舉行，昨日舉行記者會公布詳情。賽事首次於香港舉行，料吸引來自80個國家及地區選手出戰，香港會派出約50名代表主場出擊。

賽事每兩年舉辦，今屆首度在港上演，獲頒發「M」品牌，門票於9月26日上午10時起在城市售票網發售，售價為$50、$80及$100。賽事亦獲香港賽馬會贊助，將向基層市民派發3,500張門票。

50位本地薑主場出擊 香港將派出50位好手出戰27個項目，男子隊包括世界排名24、剛於美國公開賽奪得個人品勢銅牌及團體品勢金牌的U30代表陳頌賢、世界排名56的U40代表歐其煬，以及2024亞洲跆拳道品勢錦標賽O65組個人品勢銀牌得主楊志英等。女子焦點選手則有世界排名19、亞錦賽銅牌得主江麗莉，以及成都世大運第7名的朱洛儀等。

中國香港跆拳道協會會長程民駿在會上表示：「盧蔚豐早前成為首位出戰奧運的香港代表，獲得第7名。品勢是我們重點推廣項目，因男女老少都可參與。」港隊成員楊志英、吳逸晞、黃逸彤及嚴芷晴在記者會上親身示範，第4次出戰世錦賽的楊志英稱：「很開心主場比賽，年頭已經進行密集式訓練。」將出戰自由品勢項目的中五學生嚴芷晴則指：「以往入紅館聽歌，今次難得在這裏比賽，希望有最佳發揮。」圖、文：余樂詩