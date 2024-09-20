憾負日本組合鄧謝配次圈止步

被列為賽事7號種子的「鄧謝配」直入次圈，與日本組合綠川大輝及齋藤夏爭入8強，兩對組合首次交鋒，「鄧謝配」首局入局極快，由頭帶到尾下21比10。惟次局形勢逆轉，港將一度領先7比3，但日本組合隨後打出1波8比4攻勢，追至11手平。其後雙方持續拉鋸，多番交換領先位置，「鄧謝配」末段領先19比18後，未能保住優勢，被對手以21比19扳平局數。決勝局日本組合初段拉開5比1，以韌力見稱的「鄧謝配」逆境中未有放棄，一口氣反超11比10，可惜無以為繼，再負16比21，以局數1比2出局。