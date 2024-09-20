憾負日本組合鄧謝配次圈止步
香港羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，昨日出戰超級1000系列中國羽毛球公開賽，次圈以局數1比2不敵日本組合綠川大輝及齋藤夏，與港隊女雙楊雅婷及楊霈霖同時次圈止步。
被列為賽事7號種子的「鄧謝配」直入次圈，與日本組合綠川大輝及齋藤夏爭入8強，兩對組合首次交鋒，「鄧謝配」首局入局極快，由頭帶到尾下21比10。惟次局形勢逆轉，港將一度領先7比3，但日本組合隨後打出1波8比4攻勢，追至11手平。其後雙方持續拉鋸，多番交換領先位置，「鄧謝配」末段領先19比18後，未能保住優勢，被對手以21比19扳平局數。決勝局日本組合初段拉開5比1，以韌力見稱的「鄧謝配」逆境中未有放棄，一口氣反超11比10，可惜無以為繼，再負16比21，以局數1比2出局。
「雙楊配」同日出局
女雙方面，港隊楊雅婷及楊霈霖次圈遇上中國組合劉聖書和譚寧，重演巴黎奧運16強戲碼，「雙楊配」奮力作戰下，仍直落兩局18比21及12比21落敗，無緣晉級。文：鄧文滔
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