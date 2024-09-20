9月20日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月20日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
曾錦濤做老竇
（相片由受訪者提供）
恭喜！今季重返港超戰場的九龍城隊長曾錦濤，與愛妻「阿Wing」的囝囝昨日出世。預產期為本月19日的BB，準時於昨日凌晨出世，體重7.5磅。「阿濤」表示尚未替愛兒改名，會待與家中長輩商量後決定，並感謝球圈各好友的祝福，笑言會盡全力搵奶粉錢，踢好每場比賽。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240920-0920_00286_044/曾錦濤做老竇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc