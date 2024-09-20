體育

曾錦濤做老竇

（相片由受訪者提供） （相片由受訪者提供）
（相片由受訪者提供）
恭喜！今季重返港超戰場的九龍城隊長曾錦濤，與愛妻「阿Wing」的囝囝昨日出世。預產期為本月19日的BB，準時於昨日凌晨出世，體重7.5磅。「阿濤」表示尚未替愛兒改名，會待與家中長輩商量後決定，並感謝球圈各好友的祝福，笑言會盡全力搵奶粉錢，踢好每場比賽。
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