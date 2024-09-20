周子謙首擔正珍惜機會盼有貢獻

理文周三晚坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃2」G組分組賽，主場鬥來自越南的南定FC，可惜以0比2告負。首度出戰亞洲賽的18歲中堅周子謙（Tim），是役為「黃黑軍團」擔任正選，他表示自己相當珍惜上陣機會，並感謝教練團的信任，期待日後可以為球隊作出貢獻。

對於加盟後首次正選上陣就是亞冠盃舞台，Tim認為是個難能可貴的機會，並在比賽中獲益良多：「多謝教練畀咁大信任我，尤其係之前兩場聯賽都係尾段先換入去，無諗過第一場擔正就係踢亞冠盃，令我累積到前所未有嘅經驗。今場南定班球員起步好快好敏捷，所以初段都要啲時間適應番個節奏，我都係佢哋身上學到啲嘢，希望加強自己個靈活性同技巧。」

未來目標加強攻守平衡

提到球隊是役防守上未如預期，Tim覺得兩隊實力其實差距不大，但形容球隊仍在磨合當中，默契上仍有進步空間：「可能近呢兩場大家仲未夾得順，所以犯咗啲比較大意嘅失誤，畀對手把握到機會。其實我哋係有能力去贏波，希望下場做番好啲防守，同提升番進攻上嘅意識。」Tim期望在未來的比賽中，要更快入局適應對手的節奏，加強進攻和防守的平衡，盡力幫助球隊爭取分數。圖、文：文嘉靖