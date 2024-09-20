東方搏到盡上寶貴一課

作客0:5負FC悉尼 港超聯球會東方昨日出戰「亞冠盃2」E組分組賽首場賽事，作客澳洲銀禧球場硬撼FC悉尼。由於雙方實力有段距離，結果東方奮力作戰下，仍以0比5落敗。

昨日賽事約有20多名港人及澳洲華僑到場，為客軍打氣。東方派出葉鴻輝把守最後一關，梁振邦及林衍廷負責中場掃蕩，余在言從後較炮，前線交由「雙巴」巴杜姆及巴科爾爭取入球；主隊方面，前巴西國腳杜格拉斯哥斯達擔正，近日剛加盟的波蘭中鋒基拉馬拉負責衝鋒陷陣。

ＦＣ悉尼開賽後即採取主動，4分鐘基拉馬拉窄角度勁射，被高素巴耶夫擋出。東方站穩陣腳後不乏機會，13分鐘巴科爾傳中，巴杜姆控定後起腳，省中對方球員彈出底線。27分鐘，亞歷斯祖送出直線，巴杜姆射門被對方門將接實，兩分鐘後，這位西班牙射手接應長傳，面對悉尼門將出迎嘗試挑射越楣而過。

葉鴻輝曾救出12碼 踢至32分鐘，瑞恩格蘭特後上傳中，奧希姆接應射入，悉尼打破缺口。6分鐘後，主隊黃金機會，卡沙里斯傳入中間，盧尼近門起腳被葉鴻輝封走。44分鐘，杜格拉斯哥斯達左路傳中，瑞恩格蘭特頭槌破網，東方完半場前有馬高斯傷出，落後0比2返更衣室。

易邊後悉尼仍未收手，47分鐘角球攻勢，瑞恩格蘭特無人看管下射斜，4分鐘後，杜格拉斯哥斯達右路推大位起腳，被葉鴻輝沒收，55分鐘，基拉馬拉後踭妙傳，奧希姆射成3比0。之後梁振邦禁區內攬跌瑞恩格蘭特，幸葉鴻輝救出基拉馬拉的12碼。可惜64及71分鐘丹尼爾與梁振邦先後「擺烏龍」，最終這支港超球會以0比5告負。記者李浚湣澳洲直擊