吳安儀桌球IBSF世界盃衝冠

香港「四眼Cue后」吳安儀（圖）在蒙古舉行的IBSF世界盃桌球賽，她於小組出線後躋身8強，先贏印度加美蓮3比0，昨日再以3比0擊退蒙古的拜雅沙嫺，勇闖女子組賽決賽，坐亞望冠。另外曾協助港隊贏得亞運金牌的名將馮國威，則在男子組收穫銅牌。