傑志中秋公開訓練 「藍鳥」粉絲過足癮

今季陣容大換血的「藍鳥」為求讓球迷認識一眾新兵，完成操練後特意安排互動遊戲環節，派出裴栽釪、陳俊樂、迪美路夫、王振鵬等12名球員，與被抽中的6名「幸運兒」分組大玩射龍門挑戰。緊接更有林樂勤、潘沛軒、艾尼卡爾買合木提與球迷進行七人友誼賽，親自落場切磋，氣氛歡樂。友賽結束後，早前預先報名的球迷，隨後於傑志膳房與8名球員包括慈英、巴登卡、泰利、顏卓彬等共進午膳，大家有講有笑，齊齊簽名合影，其樂融融。

顏卓彬盼活動陸續有來

今季回歸傑志的顏卓彬，表示自己相隔一季再參與活動，認為互動環節這有助拉近與球迷的關係，希望未來能陸續有來。有份參與射龍門遊戲的球迷Brandon就大讚互動環節過癮，與偶像明加索夫近距離接觸，他直言興奮程度難以言喻：「今次好開心可以見到咁多球員，最鍾意係射龍門遊戲，頭先射波都好緊張，但係見到明加索夫喺度幫我打氣歡呼，就有番信心，可以同我支持咗3年嘅偶像一齊玩，真係好難忘！」■圖、文：文嘉靖