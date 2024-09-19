羅沙遭狂踢理文兩球負南定

理文昨在旺角大球場出戰「亞冠盃2」首場G組賽事，硬撼南定FC，最終「黃黑軍團」在上下半場各失1球下，以0比2告負。

「黃黑軍團」派出年僅18歲的周子謙扼守後防，胡晉銘、保利臣及夏馬特組成中場鐵三角，支援安尼亞、艾華頓及羅沙攻堅，黃威和保連奴先列後備；至於南定FC，軒迪奧負責輸送彈藥，協助阮文全及頭號射手拉菲爾臣擔正。

南定FC初段嘗試反客為主，9分鐘，阮文全右路施射僅告斜出，4分鐘後，盧卡斯施華左路推大位起腳，陳嘉豪及時救出。17分鐘，艾華頓禁區內被對手包圍下起腳，被陳元孟接實。其後羅沙在前場，先後幾次疑似被對手侵犯，但球證未有表示。27分鐘，拉菲爾臣把握隊友起腳被陳嘉豪救出，補射入網，南定FC領先1比0。10分鐘後，羅沙左路傳中，安尼亞頂高，「黃黑軍團」半場落後0比1。

保連奴禁區遭侵犯都冇12碼 客隊換邊後繼續搶攻，55分鐘，拉菲爾臣被包圍下未能起腳，後備入替的李公黃英勁射越楣而過，12分鐘後，保利臣傳入中間，艾華頓攻門被陳元孟沒收。70分鐘，理文換入保連奴加強攻力，可惜3分鐘後，拉菲爾臣禁區內起腳被陳嘉豪救出，但盧卡斯施華射成2比0，3分鐘後，保連奴禁區內疑似被對手侵犯，但球證沒有表示，最終理文首場「亞冠盃2」分組賽，以0比2不敵南定FC。■圖、文：文嘉靖、鄧文滔