東方要盡騷哥利

作客硬撼FC悉尼 港超球隊東方今晚在「亞冠盃2」E組首場分組賽作客FC悉尼，大會昨在銀禧球場舉行賽前記者會。其中有份出席的主教練盧比度（Chino），對能赴澳洲作賽感到興奮，又承認雙方實力雖有差距，但仍希望球隊在場上能夠展現競爭力，藉此證明香港足球水平不算太差。（港台電視32周四晚上6時直播）

東方於澳洲時間晚上才到銀禧球場作賽前最後一操，惟主教練盧比度、隊長葉鴻輝是日下午則先到球場出席賽前記者會。作為首支作客澳洲的香港球隊，盧比度在記招上首先表示感到十分興奮：「澳洲能夠踢到世界盃，而FC悉尼又係好球會，今次機會十分難得，所有職球員嚟到都好開心。」

「細場」開戰 Chino︰分別不大 Chino同時大讚FC悉尼實力強勁，認為相對勝負，自己反而更希望球隊可以展現出競爭力，又笑稱今場會採用Tiki-taka踢法應戰：「我哋簽唔到杜格拉斯哥斯達呢類大牌球星，兩隊實力有好大分別，所以我唔會太介意賽果。只希望球隊可以展視競爭力、決心，盡量令對手難踢，畀外界覺得東方踢得好，同埋知道香港足球原來唔係太差，為球迷帶嚟歡樂。」

FC悉尼慣用主場為可容納40,000多人的悉尼安聯體育場，但今場「亞冠盃2」分組賽比賽場地，卻為與東方下榻酒店相距僅20分鐘車程、容納人數僅20,000多人的銀禧球場，對此Chino卻稱問題不大：「當然好想踢安聯體育場，但呢個場都非常之好，絕對足夠我哋踢。除非將旺角大球場搬過嚟，唔係分別不大。」此外，今場將有不少東方球迷作客來到澳洲，加上當地華僑，作客球迷區門票已經售罄。至於東方隊長葉鴻輝亦全程以英語回答記者提問，提到對手坐擁杜格拉斯哥斯達等多名進攻好手，他預期今場會十分忙碌：「對澳職認識唔算太深，只知道澳洲比起足球，更加重視欖球。但澳職大部分球隊都好勁，杜格拉斯哥斯達屬於世界級，但其他球員都好有質素，絕對唔可以忽視。」

哥斯達狀態未谷起 至於FC悉尼方面，則派出主教練烏福達雷和隊長恩格蘭出席記招，前者證實前巴西國腳杜格拉斯哥斯達狀態未足，但仍很大機會可以落場，同時手執印有東方球員「貓紙」的烏帥，又表示已翻看東方對上兩場聯賽的表現：「我哋就東方對上兩場聯賽進行分析，知道佢哋屬於本地聯賽強隊之一，近況唔錯，又擁有出色外援，希望球員集中做好自己，爭取喺主場贏波。」除了杜格拉斯哥斯達外，FC悉尼近日亦公布簽入波蘭中鋒基利馬拉，以及澳洲中堅阿歷山大普波域，兩人同樣可以候命。■李浚湣澳洲直擊

巴杜姆 巴科爾 祖洛里