中國羽賽李梓嘉慘敗一輪遊

‧超級1000系列中國羽賽正於常州舉行，東道主球手石宇奇首圈過關，惟世界排名第3的李梓嘉，首圈意外不敵日本渡邊航貴，當中第2局更只得2分慘敗，慘嘗「一輪遊」。至於香港大軍包括男單李卓耀、伍家朗、混雙鄧俊文／謝影雪及女雙楊雅婷／楊霈霖，今日起陸續登場。