體育

飽受肩傷困擾積芭今年收咧

‧突尼西亞網球好手積芭昨日宣布，因持續受到肩傷困擾，決定避戰今年餘下所有賽事。曾3度打入大滿貫決賽均飲恨的積芭，對上一次參賽已是8月頭的多倫多網賽，這位30歲球手之後因傷退出美網，其世界排名亦下滑至第22位。
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