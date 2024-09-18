世界職業賽2024 向籽嬴TKO對手獲勝

近年在搏擊擂台接連取得佳績的名將之後──向籽羲和向籽嬴，上周六聯袂出戰假修頓室內場館上演的「富德搏擊王‧世界職業大賽2024」。最終綽號「月野兔」的「籽嬴」，在女子57公斤級踢拳賽，以TKO擊敗本地好手紀晴；至於「轟炸機2.0」向籽羲，則在男子67公斤級別踢拳賽事越級挑戰失敗，不敵寶島「狂狼」洪祥鈞。

向籽羲越級挑戰不成 賽事雲集亞洲地區搏擊好手，向籽嬴對紀晴一役，「月野兔」頻頻逼對手繩角進襲，次回合初段一記左拳打到對手失去平衡，拳證判「籽嬴」以TKO勝出，其戰績改寫為9場8勝4KO。至於向籽羲初戰男子67公斤級別踢拳賽，越級挑戰中華台北好手洪祥鈞。首回合向籽羲被對方的左手轉身鞭錘擊中頭部，拳證要介入讀秒，儘管他能站穩繼續比賽，惟面對「狂狼」猛烈攻勢，只能奮力頑抗。3回合過後，裁判一致判洪祥鈞獲勝，向籽羲戰績更新為11場9勝4KO。

其他焦點賽事，中華台北女將王靖蓉力挫「本地薑」葉穎恩，贏得女子48公斤級踢拳腰帶；泰國好手莞薛之子則擊敗另一本地好手謝傑丞，奪男子71公斤級踢拳腰帶。