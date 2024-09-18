事隔多年重踏亞冠舞台 東方3寶各自有Say

正備戰「亞冠盃2」分組賽的東方，繼2016/17球季後再次參與亞冠賽事。惟球隊陣容已面目全非，只剩下葉鴻輝、梁振邦和黃梓浩仍在陣中。「東方3寶」在E組分組賽對FC悉尼前夕，亦對重踏亞冠舞台有感而發。■記者李浚湣澳洲直擊

葉鴻輝注重整體實力更強 東方上次出戰「亞冠盃」，分組賽與廣州恒大、水原藍翼和川崎前鋒同組下，僅得1和5負包尾出局。當時門將葉鴻輝、中場梁振邦和後衞黃梓浩均有為球隊披甲。7年過後，3人已成為陣中經驗最豐富的球員。當中葉鴻輝在2017年「亞冠盃」已是球隊主力，5場分組賽正選上陣，他承認球隊當年演出未如理想：「上次因為對手好強，實力有一定差距，同埋當時東方隔咗好耐再踢亞洲賽，準備係有啲不足。」

不過「阿輝」認為球隊近年發展走向正軌，有信心今屆踢出好表現：「自己見證住球會咁多年嘅轉變，以前係班霸班費好勁，但近年注重整體性，反而踢得好過之前，點都好過單單倚賴球員個人質素。」

梁振邦保持集中經驗搭夠 曾4度在亞冠盃分組賽擔正的梁振邦，亦指當年體驗印象深刻：「好記得第一場就要作客恒大，基本上一開始就適應唔到，無論球場定節奏都係，之後返主場對川崎前鋒攞到1分，第一次嚟講算係好好。」現年37歲的「傻邦」笑言體能的確不及往昔，但相信經驗可「搭夠」，又不忘提醒隊友要保持集中，務求盡快入局：「出線就梗係想，其次係有所成長，唔好畀對手咁輕易贏波，起碼喺亞冠贏到場，個人目標就踢多啲，唔好受傷。」

黃梓浩目標出線彌補遺憾 2017年東方亞冠盃首戰作客恒大，開賽僅兩分鐘就因犯手球輸12碼兼被逐的黃梓浩，坦言當年經歷令自己耿耿於懷，盼望今屆可以做得更好：「當時第一次踢亞冠，梗係緊張，好彩有機會再踢多次，因為一直想彌補番上次唔係幾好嘅經歷。感覺自己依家更加成熟，同埋有動力，目標一定係出線。」不過「王子」透露聯賽首戰對標準流浪時拉傷大腿，目前仍未完全康復，未知能否趕及復出。