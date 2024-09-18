旺角場擺擂台招呼南定FC 理文精銳盡出省番靚招牌

理文殺手艾華頓

理文今晚坐鎮旺角大球場，出戰首場「亞冠盃2」G組分組賽，迎戰越南勁旅南定FC。「黃黑軍團」日前剛被終止聯賽跨季不敗走勢，今仗勢必重整旗鼓，精銳盡出務求「省番靚招牌」！（港台電視32周三晚上8時直播）

理文首度出戰「亞冠盃2」分組賽，主教練曾昭達認為是役意義重大，部署上會先集中鞏固防線，期望有個好開始：「第一次踢『亞冠盃2』分組賽，對我哋嚟講係個重要嘅里程碑，球隊上下都好期待，希望喺主場踢場好波畀球迷睇，爭取出線淘汰賽。」「達Sir」指球隊雖剛應付對大埔的激戰，兼被對方終止跨季聯賽不敗走勢，但有信心體力不成問題。昨晚顏樂楓代表理文出席賽前記招，他表示全隊已收拾心情迎戰：「今場波對球隊好緊要，我哋唔會被聯賽輸波影響，只係想踢場好波爭番啖氣。」軍情方面，馬天尼斯、杜度及翁煦濤於賽前操練時，僅在場邊拉筋及慢跑。

李毅凱：亞洲賽要求高好多 李毅凱效力傑志及標準流浪期間都曾出戰亞洲賽，包括去年代表流浪於「亞冠盃」外圍賽鬥同樣來自越南的海防FC，「阿凱」盼憑經驗協助理文出線：「以前喺唔同球會，都累積咗啲亞洲賽經驗，又同越南球隊交過手，好清楚亞洲賽無論速度或體能要求高好多。我哋開會嗰陣，睇咗幾場南定FC嘅比賽片段，佢哋班外援好犀利，好期待可以對到咁強勁嘅對手，希望多啲香港球迷入場支持！」

上季越南V1聯賽冠軍得主南定FC，乃擁有59年歷史的老牌球會，主要贊助商春天綠鋼為該國其中一個大型鋼鐵廠，主力包括上季破紀錄在聯賽攻入31球的神射手拉菲爾臣，以及曾57次代表越南國家隊上陣、有7個入球的「好波之人」阮文全，實力不容忽視。

理文守將黃俊皓