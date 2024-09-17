比雅斯迪第2W 麥拿侖反超紅牛

澳洲車手比雅斯迪周日在F1阿塞拜疆站，頂住壓力率先衝過終點，繼匈牙利站之後迎來今季第2個分站冠軍，並協助麥拿侖在車隊積分榜反超紅牛車隊登頂。不過，爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本在車手榜仍然領先。

近10年首次做1哥

今站的巴庫賽道是目前F1賽程中第4長的賽道，法拉利勒卡歷連續4年在此站排頭位出賽，起步後仍在領先位置。戰至第20圈，比雅斯迪於大直路以DRS超越勒卡歷，取得領先位置，但僅保持1秒之內的優勢，比賽至餘下圈，勒卡歷重奪領先位置，並慢慢拉開至2.5秒以上的優勢；然而餘下兩圈，佩雷斯與沙恩斯發生碰撞，二人雙雙退賽，最後一圈比雅斯迪把握機會，再奪回領先位置，並以1小時32分58秒007率先衝線，繼匈牙利站後再奪分站冠軍；勒卡歷屈居亞席，平治的羅素獲第3，諾里斯得第4，爭取衞冕總冠軍的韋斯塔本排第5。