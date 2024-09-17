港隊U20點兵杜俊暉有份

是次港隊U20名單共有23人，杜俊暉、趙正宇、袁振謙及馬斐等人俱順利入選。港隊將於9月20赴卡塔爾多哈出戰，第1場會在25日鬥約旦，27日和29日分別與東道主卡塔爾，以及新加坡交鋒，並在10月1日返港。值得一提，楊棟棋及李俊霆正跟隨東方到澳洲，備戰鬥FC悉尼的「亞冠盃2」分組賽，預料較後時間才會歸隊。