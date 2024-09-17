迎新時代！鄧謝配告別香港羽賽

隨着香港公開羽毛球錦標賽圓滿落幕，港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪先後在社交平台發文，證實今屆賽事是「鄧謝配」在香港羽賽的最後一舞，其中「阿雪」亦向在周日榮休的港隊總教練何一鳴致謝，表示對方「令我學識要做一個成功運動員之前，先要做一個好嘅人。」

阿雪感謝榮休恩師何一鳴 「鄧謝配」日前在香港羽賽4強，不敵中國組合蔣振邦/魏雅欣，但二人的演出已贏盡球迷掌聲。「鄧謝配」亦在社交平台發表感言，稱「鄧謝配」已完成最後一屆香港羽賽。回想起18年前首度參加香港羽賽，「阿雪」坦言當時未被太多球迷認識，因此對近年得到大眾關注十分感恩：「以前開始打波時完全無人認識，未必有人記得我嘅名，到呢日全場拎住我同『俊文』嘅應援打氣，就好似全香港球迷一齊同我哋上場一樣，每一球都有打氣聲去『伴奏』，我會好好記住呢一個畫面，將來一定係人生入面一個好窩心嘅回憶。」至於鄧俊文亦對一直支持兩人的球迷致謝：「好多謝大家畀咗幾日『明星級』嘅擁戴我，辛苦晒大家。」

此外，羽總為了慶祝總會已成立90周年，特意在周日決賽開始前，舉行「向運動員致敬儀式」，29位歷代港隊羽毛球奧運代表悉數現身，港隊總教練何一鳴也在同日榮休，「阿雪」不忘向這位恩師致謝：「好多謝『何Sir』咁多年來教我哋嘅所有事，除咗打波外，亦教識我哋好多做人道理，令我學識要做一個成功運動員之前，先要做一個好嘅人。」值得一提，吳英倫及馬子雪等年輕球手，在今屆香港羽賽打出驚喜，未來有望在國際賽打出名堂，帶領香港羽毛隊迎來一個新時代。