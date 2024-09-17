盼場內場外有貢獻高銘浩：珍惜機會

周四（19日）將於「亞冠盃2」分組賽作客鬥FC悉尼的東方，昨日續在Valentine Sports Park進行操練。除一班主力外，陣中多名小將同樣未敢鬆懈，而年僅16歲、全隊最年輕的球員高銘浩，則表示會好好珍惜今次機會，並在球場內、外均努力幫助球隊。

做埋雜務都毫不介意 東方是日展開抵達澳洲後第2課操練，強度相對首課明顯提升不少，包括小型對抗賽、射門和傳中練習，接近兩小時才結束，惟後衞黃梓浩因傷，僅全程單獨操練。東方今次作客FC悉尼帶同多名小將，當中上季才獲提升至一隊的16歲小將高銘浩，亦有隨隊練習，收操後他表示感覺良好：「經過練咗兩次波，心情輕鬆番，暫時狀態還好，同埋呢度踢波舒服過香港。」

作為今次東方23人名單中最年輕的一位，「細孖」坦言之前一直未有想過，能夠參與亞冠賽事：「冇諗過16歲就有得踢亞冠，仲要係我第一次嚟澳洲，自己今次專登向學校請假，好期待睇吓啲大場面。我會好好珍惜今次機會，練波盡量練好啲，如果有機會出場，一定會每球波都做好，唔想令教練失望。」

在今次亞冠之旅，「細孖」更要與一班年輕球員亦需要肩負隊內雜務工作，惟他卻稱毫不介意：「出唔到場，咪喺場外幫吓球隊，好似執吓水樽、訓練用完嘅波、飛碟，希望減輕吓大家負擔。」■記者李浚湣澳洲直擊