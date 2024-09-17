夏馬特尋挑戰顯野心

拓展足球版圖加盟理文 上季港超聯盟主理文，今季新陣容一直備受關注，中場夏馬特的加盟，更惹來大量討論。「伊拉克國腳」、「踢過德甲」、「瑞典青年軍」等銜頭無疑令球迷期待值飆升。憑此亮麗履歷闖蕩港超戰場，夏馬特形容自己準備好迎接新挑戰，勢要助理文開拓「新王朝」。■圖/文：文嘉靖（部分圖片受訪者提供）

上季聯賽封王的理文，今季除肩負衞冕港超重任，更要出戰「亞冠盃2」。曾效力多間歐洲頂級球會的夏馬特認為，在瑞典效力哈馬比期間，長年視爭標為必然任務，對球隊的爭勝心感到熟悉及理解：「加盟前已經知道理文目標係聯賽冠軍，亦知我哋要踢亞洲賽。雖然今季挑戰幾大，不過以前我喺瑞典踢波同樣以爭冠為目標，心態上冇乜大分別，首要任務係幫球隊衞冕聯賽，至於『亞冠盃2』就梗係想贏波，落力踢好每一場，希望搶到出線資格。」

安帥做媒人與港結緣 夏馬特自16歲開始，8度入選瑞典國家隊，回望過去他坦言：「我十幾歲已經入選國家隊，成為職業球員冇幾耐就簽咗瑞典最大嘅球會，開始得幾順利。」雖然夏馬特「贏在起跑線」，但他從未停止挑戰自己，更勇於跳出舒適圈，隻身前往南韓落班，上季加盟泰國球會烏泰他尼，上陣25場交出7個入球。

今季轉戰港超，對夏馬特而言可謂大膽決定，原來早於2019年效力仁川聯期間，夏馬特曾與前港足主帥莊恩安達臣共事，及後「安帥」一席話令他決心加盟「黃黑軍團」：「安達臣係位出色嘅教頭，雖然我哋合作時間唔長，但一直保持聯絡，佢對香港有讚冇彈，又介紹理文嘅背景畀我，讚呢間球會運作極之專業，種種因素加埋畀到我好大信心。」夏馬特笑言自己很滿意將軍澳的環境，非常適合居住和方便：「將軍澳附近環境好靚，我呢排好鍾意喺海旁跑步，真係幾正。」

形容港泰足球風格相近 曾效力德甲賀芬咸、瑞典哈馬比及比利時標準列治等歐洲大球會，夏馬特形容理文踢法接近泰國聯賽風格：「無論天氣同比賽局勢，泰國同香港都幾似，例如喺下半場中段開始入局，攻勢會變得緊湊，同時注重快速反擊同組織，尾段往往出現關鍵入波，呢啲元素令我比較容易適應港超節奏。」

夏馬特Profile（Jiloan Hamad）

出生日期：1990年11月6日（33歲）

國籍：伊拉克、瑞典 位置：進攻中場

身高：1米73 現效力球隊：理文

球衣號碼：14

曾效力球隊（只列部分）：賀芬咸（德國）、標準列治（比利時）、哈馬比（瑞典）、仁川聯（南韓）、HNK Gorica（克羅地亞）、奧雷布洛（瑞典）、烏泰他尼（泰國）