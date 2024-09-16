安賽龍挫雷蘭曦香港羽賽初次封王
香港公開羽毛球錦標賽昨日假紅館煞科，東京及巴黎奧運金牌得主安賽龍於男單決賽，直落兩局輕取中國球手雷蘭曦，首度在這項賽事封王。
韓悅登女單后座
前世界1哥丹麥球手安賽龍4強淘汰印尼的金汀後，昨日決賽與世界排名33位的雷蘭曦爭冠，後者8強曾擊敗香港1哥李卓耀。決賽首局安賽龍展現霸氣，幾乎由頭帶到尾下以21比9輕鬆先下一城。次局戰況相對較為激烈，兩人一度打至7比7平手，但安賽龍經驗及實力始終勝一籌，一輪急攻下再贏21比12，奧運後首個比賽即順利捧盃，亦是這位丹麥球王首度在香港站封王。同日女單決賽，3號種子中國的韓悅直落兩盤21比18及21比7擊敗印尼球手Putri Kusuma Wardani，登上后座。
女雙方面世界排名第8馬來西亞組合陳康樂／蒂娜直落兩局21比14及21比14擊敗巴黎奧運銀牌組合中國的劉聖書／譚寧，奪得金牌。男雙冠軍由3號種子南韓組合姜敏赫／徐承宰奪得，兩人以21比13及21比17力挫印尼組合。混雙由兩支中國組合上演「內訌」，4強淘汰香港「鄧謝配」的蔣振邦／魏雅欣，以21比17及21比19險勝頭號種子馮彥哲／黃東萍，登上混雙冠軍寶座。■文：余樂詩
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