安賽龍挫雷蘭曦香港羽賽初次封王

韓悅登女單后座

前世界1哥丹麥球手安賽龍4強淘汰印尼的金汀後，昨日決賽與世界排名33位的雷蘭曦爭冠，後者8強曾擊敗香港1哥李卓耀。決賽首局安賽龍展現霸氣，幾乎由頭帶到尾下以21比9輕鬆先下一城。次局戰況相對較為激烈，兩人一度打至7比7平手，但安賽龍經驗及實力始終勝一籌，一輪急攻下再贏21比12，奧運後首個比賽即順利捧盃，亦是這位丹麥球王首度在香港站封王。同日女單決賽，3號種子中國的韓悅直落兩盤21比18及21比7擊敗印尼球手Putri Kusuma Wardani，登上后座。