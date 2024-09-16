黃澤林一日兩戰港隊憾負無緣升班

台維斯盃世界二組爭升班賽事，昨日在維園網球場舉行。香港1哥黃澤林一日兩戰，港隊一度與厄瓜多爾打成2比2，惜吳奇龍在最後男單落敗，港隊無緣升班，明年2月出戰護級賽。

賽事分兩日上演，採5場3勝制，首日港隊錄得1勝1負，世界137位的黃澤林，昨日先夥拍黃俊鏗出戰男雙，火併Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo，首盤港將力戰下以6比7（4比7）僅負，次盤厄瓜多爾組合愈打愈順，再贏一盤6比3，港隊總場數落後1比2。

總場數2:3不敵厄瓜多爾 黃澤林休息約30分鐘後出戰男單，面對世界排名232位的Andres Andrade，黃澤林首盤先贏6比4，戰至第2盤中段比賽因天雨暫時中斷，黃澤林獲更多休息時間愈戰愈勇，再以6比2輕取對手，為港隊扳平場數。最後一場決勝戰，港隊吳奇龍力戰下以1比6及3比6不敵對手，港隊總場數以2比3落敗，無緣升班。

黃澤林賽後感謝球迷為他帶來動力：「短時間要應付兩場比賽有點困難，但球迷的打氣聲令我更興奮。維園比賽一向對我意義很大，每次都很享受。」Coleman今日出發到杭州，準備250級別比賽。踏入賽季後半段，他表示仍有目標未完成：「上半年整體都不錯，但我未達到打進前100的目標，希望餘下時間可以做到。」■圖、文：余樂詩