東方抵澳洲展首操 林恩許驚喜探班

為迎接作客FC悉尼的「亞冠盃2」E組首輪分組賽，港超代表東方昨日抵達澳洲，同日於Valentine Sports Park展開首操，期間更獲舊將澳洲籍中場林恩許現身探班。惟翼鋒馬希偉（Timmy）直指球場質素未算理想，需要時間適應。

場地欠佳惹職球員不滿 東方23人大軍上周六晚乘搭飛機，經過9個多小時後終抵達澳洲，在酒店稍作安頓後，隨即到距離酒店約40分鐘車程的Valentine Sports Park操練。然而球場質素不似預期，主教練盧比度和部分球員一度顯得不滿，眾將僅作跑步、傳球及拉筋等低強度訓練。雖然舟車勞頓，但翼鋒馬希偉受訪時表示：「同上次去斐濟相比，今次已經舒服好多，同埋天氣都幾涼。」東方一連3日在Valentine Sports Park訓練，Timmy坦言場地不似預期：「個場有少少凹凸位，但都要去習慣。」

是日最大驚喜相信是林恩許（Jared）亮相，這位東方舊將專程支持舊隊友，更獲球隊送贈一件印有其名字及號碼的「亞協版」球衣，Jared興奮表示：「離開香港後，一直有同班舊隊友聯絡，好掛住大家。」對於東方將與其家鄉球隊FC悉尼交手，Jared笑言一定會支持前者：「對上一次有香港球隊對澳洲球隊，已經喺好耐之前，我知道東方班年輕球員近年喺盧比度執教下進步神速。」

現年32歲的Jared透露自己已經退役，並主動重提未能連續在港居住7年的遺憾：「當時唔能夠留低，對我真係好艱難，不過都過咗去，但我好享受喺香港嘅美好時光。」■記者李浚湣澳洲直擊