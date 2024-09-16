許嘉樂絕殺九龍城聯賽首捷

昨日港超聯頭場在北區運動場爆發「地區打吡」，均業北區主場鬥九龍城。兩支區隊合演入球騷，九龍城補時階段憑許嘉樂絕殺得手，以3比2擊敗主隊，取得球隊港超聯首場勝利。

北區是役續由龐焯熙把關，韋健豪及基拿美鎮守後防，肯迪在中場派牌，協助舒拉普爭取入球，九龍城派出李瀚灝把守龍門，迪高及何瀧浩組成中場屏障，為卡朗創造突擊機會。甫開賽雙方均有埋門機會，10分鐘，九龍城博得罰球，尼天奴遠射，肯迪門前解圍時卻「擺烏龍」，頭槌頂入自己龍門，九龍城先開紀錄。34分鐘，卡朗接應何瀧浩橫傳，門前頭槌輕鬆破網，九龍城半場領先2比0。

易邊後北區先後換入朱偉鈞、何振廷及波比，但九龍城攻勢仍然旺盛，48分鐘，卡朗接應尼天奴傳送，起腳惟未中目標。55分鐘，北區再現險象，門將龐焯熙頭槌頂出對手射門，何瀧浩截得來球，順勢直射，幸基拿美成功護空門。踢至79分鐘北區終於破蛋，古杜拉接應何振廷傳送射入，2分鐘後肯迪門前補中射破李瀚灝十指關，北區極速扳平。眼看和氣收場之際，補時階段，許嘉樂門前把握機會一射破網，九龍城以3比2擊敗北區，取得升班後首場勝仗。

何瀧浩助攻：為球隊感自豪 是役交出助攻的九龍城中場何瀧浩（圓圖）表示，今場勝仗對球隊及其個人意義非凡，同時感謝教練及陣中隊友的帶領，並為球隊感到自豪：「球隊憑鬥志堅持到最後，攞到重要嘅3分。尤其下半場連失兩球時，自己都有壓力，但球隊保持信念，控制番節奏，我哋係值得贏波。」他認為球隊表現逐漸提升，除掌握比賽節奏外，也慢慢適應教練的戰術。■圖、文：文嘉靖