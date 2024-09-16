標準流浪3:1挫港會

劉智樂發威「連中三元」 昨日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，首周輪空的港會坐鎮「地獄主場」迎戰標準流浪。結果流浪憑劉智樂大演「帽子戲法」，以3比1擊敗主隊，取得本季首場聯賽勝仗。■圖、文：鄧文滔

今季首度登場的港會派出費查把關，黎皚韜和回巢的羅素鎮守中路，陳灝及加斯特夫負責攻堅；流浪由巴拉克和岡本玲仁控制中場，前線三叉戟為劉智樂、雷仙奴及曉高。

開賽僅2分鐘，林堂真頭槌二傳，劉智樂門前加一頭頂入，流浪極速領先，19分鐘，陳灝左路推大位起腳為港會射成1比1。戰至31分鐘，巴拉克禁區內疑似被港會球員侵犯，球證起初判罰12碼，惟VAR覆核後推翻判決。但港會難逃一劫，41分鐘劉智樂接應角球頂成2比1，流浪領先半場。

下半場流浪繼續搶攻，48分鐘又是角球攻勢，林堂真跣後，劉智樂幾乎再度得手。7分鐘後，林堂真主射罰球高出。港會隨後換入唐道碧、黃琛喆及譚浚賢，力圖平反敗局，81分鐘，曉高傳入禁區，劉智樂近門勁射被費查擋出，但這位流浪隊長補時階段「埋齋」，上演「帽子戲法」兼為球隊取得今季首場勝仗。

巴貝利唔收貨：好少做配合 雖然流浪全取3分，但主教練巴貝利對球隊演出「完全唔收貨」，認為今場是他執教以來「表現最差一戰」：「大家淨係掛住單打獨鬥，好少做配合，而且我哋平時都喺仿真草場練波，唔應該有適應問題，好彩最後都贏到，嚟緊兩場要對傑志同理文，真係要打醒十二分精神。」

生涯第2度戴帽樂仔：要孭起隊波 標準流浪昨日憑劉智樂上演職業生涯第2次「帽子戲法」擊敗港會，「樂仔」表示球隊多位主力離隊後，將承擔更多責任，帶領一眾年輕球員成長。

流浪今季陣容變動頗大，「樂仔」亦被任命為球隊隊長，他表示要努力帶領球隊前進，協助年輕球員取得進步：「『嘉緯』（林嘉緯）同『均宜』退役，伊巴謙及神田夢實亦離隊他投，眨吓眼我就成為隊內年紀最大嘅華人球員，因為自己較遲開始職業生涯，嚟到30歲先叫愈踢愈突出，所以班仔要珍惜機會。」

做隊長責任更大 「樂仔」續道：「其實大家平時練波，同之前熱身賽都踢得唔錯，反而正式比賽就較為拘謹，呢點要畀心機改善。」

今場是「樂仔」自去季初對深水埗的聯賽後，第2度在職業賽場連中三元，他對此感到驚喜：「上季季初因為要幫流浪踢『亞冠盃』外圍賽，所以好早就谷起狀態，但今季球隊嚟咗好多新球員，要由頭夾過，好開心咁快就同新隊友產生火花。」