混雙出局謝影雪含淚嗌「唔捨得」
香港公開羽毛球錦標賽昨日續於紅館上演，香港混雙組合鄧俊文/謝影雪4強不敵中國組合蔣振邦/魏雅欣，無緣連續兩年打入決賽。謝影雪明言今次極大機會是兩人最後一次亮相香港公開賽，賽後含淚表示「唔捨得大家」!
帶出堅持信念更有滿足感
「鄧謝配」昨日面對世界排名第3的對手，首局已陷入苦戰，先以12比21失守。次局港將更為被動，再負6比21，無緣躋身決賽。賽後「鄧謝配」向觀眾鞠躬致謝，鄧俊文直言對賽果失望，但已盡最大努力：「整體來說都滿意今站比賽，由第一場辛苦撐到4強，做到賽前目標：享受每一場，盡量打下去。」謝影雪則表示：「知道對手速度很快，都想盡量跟上，但做不到，被對手逼出不少失誤。」謝影雪又提到見到球迷製作的打氣牌大感驚喜：「好像去了演唱會一樣，成場都是『鄧謝配』，很感動。」鄧俊文亦感謝球迷不離不棄：「這麼多年來很少這麼多人，氣氛真的好好，對我們來說很難忘，可以感受到明星級的待遇。」
受傷患困擾的謝影雪承認這很可能是「鄧謝配」最後一次亮相香港公開賽，訪問期間不禁落淚：「好唔捨得大家！」「阿雪」希望「鄧謝配」的精神能帶來一些正能量：「我們最想打出堅持、不放棄的精神，很多球迷都說我們啟發到他們，看我們比賽後獲得一顆堅持的心，對我來說這比賽場成績帶給我的滿足感還要多。」
圖、文：余樂詩
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