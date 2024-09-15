混雙出局謝影雪含淚嗌「唔捨得」

帶出堅持信念更有滿足感

「鄧謝配」昨日面對世界排名第3的對手，首局已陷入苦戰，先以12比21失守。次局港將更為被動，再負6比21，無緣躋身決賽。賽後「鄧謝配」向觀眾鞠躬致謝，鄧俊文直言對賽果失望，但已盡最大努力：「整體來說都滿意今站比賽，由第一場辛苦撐到4強，做到賽前目標：享受每一場，盡量打下去。」謝影雪則表示：「知道對手速度很快，都想盡量跟上，但做不到，被對手逼出不少失誤。」謝影雪又提到見到球迷製作的打氣牌大感驚喜：「好像去了演唱會一樣，成場都是『鄧謝配』，很感動。」鄧俊文亦感謝球迷不離不棄：「這麼多年來很少這麼多人，氣氛真的好好，對我們來說很難忘，可以感受到明星級的待遇。」