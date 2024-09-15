傑志冠忠南區各一言和

基哥利開紀錄 祖連奴扳平

「藍鳥」是役改由王振鵬把關，鐘樂安、利亞倫及裴栽釪等新兵擔正；南區由歸隊的伍瑋謙負責把關，佐佐木周支持基哥利攻堅。場濕地滑下，雙方初段組織明顯受影響，13分鐘，傑志韋頓左路壓入禁區窄位射入，但VAR指有球員越位在先，入球無效，23分鐘，基哥利起腳中柱，踢至39分鐘，基哥利接應佐佐木周長傳，門前抽腳射入，南區憑此入球領先半場。下半場傑志先後換入祖連奴、迪美路夫、巴登卡及潘沛軒，南區則派遣史提芬彭利拿及游卓峰落場。傑志一直圍攻對手但遲遲未能扳平，86分鐘韋頓頭槌攻門，卻被川瀬浩太門前飛身倒掛解圍，惟4分鐘後，祖連奴禁區外勁抽破網，傑志追和1比1，兩隊各得1分。