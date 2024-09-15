傑志冠忠南區各一言和
昨日港超壓軸戰，傑志於旺角大球場迎戰冠忠南區。南區上半場憑基哥利先開紀錄，「藍鳥」下半場圍攻對手，完場前終憑祖連奴射入靚波，以1比1逼和冠忠南區，雙方各得1分。
基哥利開紀錄 祖連奴扳平
「藍鳥」是役改由王振鵬把關，鐘樂安、利亞倫及裴栽釪等新兵擔正；南區由歸隊的伍瑋謙負責把關，佐佐木周支持基哥利攻堅。場濕地滑下，雙方初段組織明顯受影響，13分鐘，傑志韋頓左路壓入禁區窄位射入，但VAR指有球員越位在先，入球無效，23分鐘，基哥利起腳中柱，踢至39分鐘，基哥利接應佐佐木周長傳，門前抽腳射入，南區憑此入球領先半場。下半場傑志先後換入祖連奴、迪美路夫、巴登卡及潘沛軒，南區則派遣史提芬彭利拿及游卓峰落場。傑志一直圍攻對手但遲遲未能扳平，86分鐘韋頓頭槌攻門，卻被川瀬浩太門前飛身倒掛解圍，惟4分鐘後，祖連奴禁區外勁抽破網，傑志追和1比1，兩隊各得1分。
南區領先下未能守到完場，主教練楊正光仍大讚球員踢出「南區精神」：「無論對咩對手，同賽果係點都好，大家都會戰鬥到底，呢個係南區精神，好欣慰見到球員踢得咁搏命。」他同時盛讚幾位後備球員：「Kota（川瀨浩太）同游卓峰出到嚟完全做到嘢，『峰仔』臨尾仲肯衝上去搏入波，雖然佢唔係成日有得出，但有機會佢一定去到盡。」
圖/文：鄧文滔、文嘉靖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：