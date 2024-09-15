大埔反勝理文跨季29場不敗告終

昨日港超聯大戰，上季冠亞軍理文及大埔於大埔運動場正面交鋒。大埔憑盧卡斯和馬卡雷拿建功，反勝對手2比1，自2022至23球季重返港超以來，首度在聯賽擊敗理文，兼終止對方跨季29場聯賽不敗走勢。

艾華頓64球成港超士哥王 大埔派出馬高斯山度士、加比爾及杜國榆鎮守中路，陳肇鈞協助盧卡斯和伊高沙托尼攻堅；理文方面金旻奎及李毅凱扼守後防，保利臣、夏馬特及安尼亞悉數擔正。初段大埔率先搶攻，陳肇鈞及盧卡斯先後攻門，均無功而還。15分鐘理文角球攻勢，安尼亞和保利臣連番起腳，同被大埔後防解圍。6分鐘後，艾華頓右路推大位施射，為理文先開紀錄，他亦以64個入球，成為港超聯史上神射手。其後加比爾接應角球頂入，惟球證觀看ＶＡＲ後指越位的盧卡斯干擾陳嘉豪，入球無效，理文半場領先1比0。

換邊後大埔反撲，51分鐘，馬高斯山度士接應罰球頂高。4分鐘後，盧卡斯回傳，伊高沙托尼勁射僅越楣而過，理文之後亦有安尼亞「食詐胡」。68分鐘，盧卡斯門前執雞射成1比1，8分鐘後盧卡斯助攻馬卡雷拿射入，大埔贏2比1完場，理文自2023年2月5日後，聯賽再嘗敗仗，跨季29場聯賽不敗告終。

圖、文：鄧文滔