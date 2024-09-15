港會登場迎戰標準流浪

港會中場 加斯特夫（左）

今日港超聯尾場，港會登場坐鎮香港足球會足球場火併標準流浪，且看港會能否重現「地獄主場」威力，令作客球隊吃盡苦頭。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

羅素：睇實雷仙奴 港會首周聯賽輪空，主教練谷卓斯表示傷兵情況正好趁空檔好轉過來：「我哋已經不斷操熟啲戰術，加上幾位傷兵復出，陣容唔會太失禮，希望第一場畀到驚喜大家。」谷卓斯表示是役會嘗試控制比賽節奏，以及把握反擊機會，目標搶分而回。

今季回巢的羅素就指再次代表母會在主場出擊，感覺特別：「我大約5歲開始踢港會青年軍，細個成日喺呢個球場睇老竇踢波，依家就輪到仔女嚟捧自己場，希望踢場好波畀佢哋睇。」羅素認為流浪陣容雖然變動頗多，但實力不比去季遜色：「雖然神田夢實同伊巴謙等主力轉咗會，但雷仙奴都好有卡士，唔睇緊啲隨時付出代價。」

林遼太信年輕隊友幫到手 標準流浪主教練巴貝利表示為讓球員保持比賽狀態，上周曾相約甲組球隊「拍跳」：「上場聯賽對住東方，雖然我哋創造咗啲埋門機會，可惜結果都係輸波。呢兩星期我哋做足準備，踢咗3場友誼賽，效果算係正面。」日援林遼太則指要努力填補後防漏洞：「港會偏向用長傳組織攻勢，踢法比較強悍，我哋要睇實佢哋嘅中前場球員，唔會畀機會對手壓得太前。」他又認為陣中年輕球員具備潛力，期待他們有所發揮。

標準流浪箭頭 劉智樂