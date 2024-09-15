港台電視32 x on.cc東網同步直播 又嚟區隊對決 均業北區九龍城搶Ｗ打甩髀

均業北區爆炸頭 柏度哥斯達 (左紅衫)

「中銀人壽香港超級聯賽」今日於北區運動場爆發「地區打吡」，由均業北區主場迎戰九龍城。雖然九龍城各項賽事兩戰皆北，惟北區要四日內兩戰，體力恢復進度如何，隨時成為勝負關鍵。兩支區隊旗鼓相當，為爭開勝門絕不手軟！（港台電視32及on.cc東網周日下午4時同步直播）

北區上周中聯賽以1比5不敵東方，主教練鮑家耀指該仗刻意作出輪換，以集中精力應付九龍城，形容兩隊實力接近，惡鬥難免：「兩隊實力差唔多，好睇臨場發揮，我哋周中有安排畀啲主力抖抖，希望大家盡快恢復信心，同九龍城鍊過！」

羅港威盼望防守做好啲 上場後備入替的羅港威，稱九龍城開季以來演出並不失禮：「雖然九龍城係新升班，但陣中好多球員踢過好多年頂級聯賽，而且佢哋頭兩場對住大埔同冠忠南區，表現唔算太曳，今日應該幾惡踢。」「港威」又謂球隊頭兩場聯賽失掉7球，盼隊友做好防守：「我對進攻唔太擔心，但防守就唔多理想，呢兩場都有失啲大意波，希望今場守好啲，咁先有機會贏。」

另一邊廂，九龍城各項賽事兩戰皆北，但主教練陳銘剛強調球隊踢法不會作太大轉變，先求穩定風格，再逐步改善成績：「始終每個球員進步嘅幅度都唔同，最重要係Keep住每場改善，避免一啲大意失誤，希望球員能夠理解，同發揮番球隊嘅戰術理念，享受比賽之外，可以陸續交到成績畀大家睇。」

曾錦濤：要把握體力優勢 今日作客北區，曾錦濤指球隊在防守上要加強集中力，避免再次犯下大意失誤：「球隊喺過去兩場失咗8球，唔太理想，所以今場專登研究過北區嘅進攻方式，針對改善防守，希望減少犯錯。」「阿濤」亦指北區四日兩戰下，體力上必有影響：「北區可能辛苦啲，四日踢兩場對任何球隊嚟講都係唔簡單，體力上我哋係有啲優勢。」

九龍城前鋒 卡朗