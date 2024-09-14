今日開戰！港隊「Ｕ21組合」出擊

2024年台維斯盃世界II組香港站賽事，今日起一連兩日在維多利亞公園網球主場上演，港隊將硬撼厄瓜多爾，黃澤林昨日出席抽籤儀式時，表示希望隊中小將享受比賽氣氛，吸取經驗並一同成長。

港隊今屆派出黃澤林、程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及第11次帶領港隊出戰的隊長余曉東參賽，除不會出場的余曉東，其餘5位有機會登場的球手平均年齡僅20.8歲。

賽事以5場3勝制舉行，首日會先進行兩場單打，翌日賽事會先進行一場男雙及兩場男單。其中黃澤林會出戰第2、3及4場，包括兩場單打及一場雙打，如港隊獲勝，就能參加世界I組升降賽。

黃澤林盼與隊友一同成長 談到港隊今屆以非常年輕的陣容，出戰台維斯盃，現年20歲的Coleman對此十分期待：「隊長挑選幾位小將參賽，包括年紀比我細的Jack（程銘燦）和『子夫』（王子夫），希望他們好好享受運動員生涯第一個台維斯盃，一同成長，在未來一同代表港隊參加國際賽。」值得一提，由於公眾對賽事反應熱烈，兩日的比賽門票已全數換領完畢。圖、文：鄧文滔