鄧謝配有驚無險闖4強

鄧俊文/謝影雪組合昨日迎戰馬來西亞吳塤閥/賴潔敏，兩隊甫開戰就上演激戰，「鄧謝配」以21比18險勝，第2局初段戰成5比5，其後「鄧謝配」逐漸上力，拉開6分領先優勢，全場打氣下以21比17、直落兩局取勝。

李卓耀8強止步

至於李卓耀8強對中國雷蘭曦，「卓耀」開局處於下風，一度落後4比9，其後愈戰愈勇，以21比16先取一局。李卓耀第2局嘗試搶攻，打出時速高達470公里的扣殺，但雷蘭曦有備而來加強防守，加上李卓耀其後失誤增多，連輸15比21、14比21，總比數輸1比2，無緣4強。李卓耀賽後承認各方面都有進步空間：「目前我仍努力尋找『冷靜』和『興奮』的平衡點，相信這是一個過程，之後我回去會好好檢討。」至於尾場香港吳英倫以17比21、21比14、18比21不敵印尼名將金汀，提早出局。圖、文：余樂詩