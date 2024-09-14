港台電視32╳on.cc東網同步直播傑志 冠忠南區惡鬥搶胡

傑志中場 陳俊樂

「中銀人壽香港超級聯賽」今日為大家帶來兩場超強戲碼！頭場上季聯賽「2哥」大埔，主場迎戰港超盟主理文，「綠黃」激戰，一觸即發！（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）尾場今夏同樣大舉增兵的傑志和冠忠南區，則會在旺角場交鋒，近季兩隊碰頭必有火花，球迷萬勿錯過！（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時30分同步直播）

傑志首周聯賽領先兩球下，被均業北區逼和2比2，右閘羅梓駿承認士氣難免受到打擊，因此今場會盡力爭勝，重拾信心：「上場有兩球在手，冇諗過最後會失分，對士氣一定有影響，但好彩仲係季初，有時間畀我哋作出改善，但無論如何，我哋呢場好想贏波爭番啖氣，唔想再令球迷失望。」

「藍鳥」續缺艾里奧鐘樂安 人腳方面，艾里奧及鐘樂安會繼續因傷缺陣，陳俊樂及祖連奴等早前出戰國際賽的球員，則視乎體能恢復情況，有望披甲。

南區主教練楊正光就認為，「藍鳥」經歷大換血後，活力更勝從前，坦言今仗勢必面臨極大壓力：「傑志今季陣容比上季後生咗好多，搵返嚟嗰啲外援又當打，攻力唔會比任何一支強隊差，所以今場對我哋嘅防守，會有好大考驗，但好開心上場『高級組銀牌』晉級之餘，亦都冇失波，應該畀到大家信心。」談到艾華開季至今仍有傷在身，「光Sir」指對方康復進度良好，但是役能否上陣仍有待觀察。

至於早前在斐濟三角賽上演「大港腳」地標戰的伍瑋謙（Ivan），稱雖然傑志第1場聯賽失分，但強調全隊絕不會鬆懈，盼至少保住1分。

大埔主場火併理文 大埔首場聯賽以5比1大勝九龍城，表現大獲好評，但主教練李志堅未敢自滿，認為理文實力雄厚，盼乘對方有「亞冠盃2」後顧，伺機搶分：「理文嘅實力喺港超絕對數一數二，上場應該係因為季初，仲要啲時間磨合先踢得咁辛苦啫，但佢哋下個禮拜要打『亞冠盃2』，排陣上應該有少少顧慮，希望我哋把握到呢個機會攞分。」「堅Sir」又表示曾效力大埔的保連奴，多次為「黃黑軍團」建功，呼籲球員小心提防。

外界普遍視今場賽果，對本季聯賽冠軍誰屬有極大影響，但「堅Sir」就為旗下球員減壓，指聯賽為長途戰，不論是役戰果如何依然「有排鬥」。陣容方面，韋法頓及鄭子森有傷在身，未能候命。

達Sir︰趁國際賽期谷起狀態 理文方面，首場聯賽於補時階段憑保連奴絕殺贏波，主教練曾昭達表示，球隊已把握國際賽期的空檔催谷狀態，務求今場盡早取得領先優勢：「上星期趁國際賽期去提升成隊波狀態，主要集中喺戰術上去做調整，今場會爭取早啲開紀錄。大埔實力不容忽視，我哋定必嚴陣以待。」陣容方面，首場因傷缺陣的安尼亞，已重新投入操練，惟「達sir」透露其狀態仍有待觀察。

冠忠南區悍將 基斯 大埔射手 盧卡斯 理文中堅 李毅凱