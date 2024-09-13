出戰奧運捧蛋！袋鼠舞瑞根照升世一

37歲的澳洲霹靂舞者瑞根，在8月的巴黎奧運曾以原創的「袋鼠舞」對陣美國、法國和立陶宛選手，惟最後以0比18落敗。不過在世界舞蹈體育聯合會（WDSF）最新公布的女子世界排名中，她憑藉在2023年WDSF大洋洲錦標賽金牌，獲得1,000積分登上榜首。17歲日本舞者津波古梨心及烏克蘭舞者波諾馬連科，則分別位列第2和第3位。

瑞根於巴黎奧運首圈的舞蹈演出曾惹起爭議，她的原創舞步中加入模仿袋鼠的動作，包括袋鼠跳及後滾翻，獨特的舞姿給評委及觀眾留下深刻印象，可惜在3場循環賽「捧蛋」遭淘汰，表演片段亦引起網民熱話，瑞根被批評舞蹈風格怪誕，令觀眾及澳洲人尷尬，質疑其參賽資格。不過，澳洲總理阿爾巴內塞及奧運霹靂舞裁判吉利安，就發聲力撐瑞根是「勇於嘗試」及「有創意」的霹靂舞者。

計分制度唔包括奧運 值得留意，巴黎奧運霹靂舞三甲選手均沒進入世界排名前10；WDSF發聲明解釋，運動員排名積分是根據過去12個月的最佳4次成績，加上巴黎奧運、上海及布達佩斯資格賽的參賽名額有限，因此這些比賽的結果沒有被納入計算中，因此儘管瑞根無緣奧運獎牌，但仍成功登上「世一」位置。