賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃 大派禮品羽眾同樂
「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」打得如火如荼，為配合這項香港體壇盛事，香港賽馬會舉辦「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」，除於露天廣場舉行嘉年華活動，更設有中秋特色裝置及猜燈謎遊戲，務求與球迷一同感受賽事熾熱氣氛，並提早慶祝中秋佳節。
攤位遊戲考你反應
作為中國香港羽毛球總會官方社區合作夥伴，香港賽馬會宣布推行為期兩年「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」，於賽事期間在香港體育館露天廣場舉行嘉年華，市民可以免費參與多項羽毛球相關的攤位遊戲，包括反應測試、射擊和手眼協調遊戲，挑戰自己的反應、感知能力及準繩度。
為了讓市民能夠感受中秋節日氣氛，場館外更設有特色裝置，以及有關羽毛球小知識的猜燈謎遊戲，參加者只要答中問題，即可獲得印有參賽運動員頭像的賽事特別版貼紙、環保袋等精美紀念品，大家切勿錯過！除了上述場外活動，「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」亦提供一系列社區推廣活動，包括向弱勢社群、青少年和社會大眾派贈比賽門票、舉辦「羽你同樂」國際球星大師班等，讓普羅大眾能夠近距離跟球星互動及現場觀戰，一同投入年度體壇盛事。
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