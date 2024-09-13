刁鑽扣殺拍走樸波夫 吳英倫躋身男單8強

香港羽毛球男單代表吳英倫（Jason）昨日在「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」16強，直落兩局21比16及21比9，淘汰世界排名較自己高28位的法國好手樸波夫，晉級8強，創下個人在香港羽賽的最佳戰績，將與7號種子，印尼名將金汀爭入準決賽。

世界排名為第56位的吳英倫日前在首圈已淘汰世界排名第11位的日本名將西本拳太，昨日男單16強對位列世界排名28位的樸波夫，獲大批球迷支持高呼「香港隊加油！」Jason首局已進入狀態，雖然曾經被對手反先7比6，但Jason很快便再度領先，兼不斷擴大差距，以21比16先拔頭籌。這位香港代表第2局多次打出落點刁鑽的扣殺，令樸波夫難以抵擋，輕鬆再贏21比9，首度晉級香港羽賽8強，創下個人最佳成績，下仗會硬撼同日以局數2比1擊敗中華台北好手戚又仁的印尼名將金汀。

吳詠瑢梁悅儀女雙憾負 吳英倫5月在馬來西亞大師賽闖入半準決賽，8月尾亦打入南韓羽賽16強，他認為自己在港隊男單主教練黃綜翰指導下，獲益不少：「教練一直叫我無論得分或失分，都要保持冷靜，專注打好每一球，令我打法變得成熟，面對逆境都不會陣腳大亂。」談到8強大戰，Jason強調會奮力一戰，不讓主場球迷失望。

至於其他港隊代表，僅第2度合作的女雙組合吳詠瑢及梁悅儀，16強與南韓組合李幽琳及申昇鑽鬥足3局以21比17、13比21及18比21惜負，「悅儀」坦言最後1分太過緊張，結果發球失誤導致落敗，感到非常可惜。吳詠瑢則認為二人默契愈來愈好，不忘感謝觀眾為她們不斷打氣。鄧文滔報道