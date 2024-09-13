港隊公布51人初選名單

港隊將於下月進行兩場國際友誼賽，先於10月10日作客列支敦士登，以及10月15日假大球場鬥柬埔寨。足總昨日傍晚公布51人初選名單，當中包括外流泰國T3聯賽的趙正宇，以及今季隨九龍城升班、再戰港超聯的曾錦濤等，名單如下：