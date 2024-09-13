港隊公布51人初選名單
港隊將於下月進行兩場國際友誼賽，先於10月10日作客列支敦士登，以及10月15日假大球場鬥柬埔寨。足總昨日傍晚公布51人初選名單，當中包括外流泰國T3聯賽的趙正宇，以及今季隨九龍城升班、再戰港超聯的曾錦濤等，名單如下：
曾錦濤趙正宇有份
門將：龐焯熙（均業北區）、葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、
陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）
後衞：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、亞歷斯祖、黃梓浩（東方）、
勞烈斯（廣西平果哈嘹）、費蘭度、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安（傑志）、陳潤潼（冠忠南區）、曾錦濤（九龍城）、周子謙、杜度（理文）、
茹子楠（梅州客家）、杜國樑（南京城市）、陳晉一（上海申花）、
賓紀文（蘇州東吳）、余煒廉（無鍚吳鈎）、徐宏傑（雲南玉昆）、
梁諾恆（浙江隊）、曾以行
中場：趙正宇（BFB芭堤雅城）、林衍廷、余在言（東方）、鄭展龍、顏卓彬、
趙聡悟、陳俊樂（傑志）、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋（東方）、
潘沛軒、祖連奴（傑志）、張憙延、艾華頓（理文）、米高（VfR Mannheim）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、安永佳（深圳新鵬城）、杜俊暉
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