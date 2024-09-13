東方5比1炒均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」昨晚上演獨腳戲，東方在主場旺角大球場迎戰均業北區；結果東方憑巴杜姆、丹尼爾、巴科爾、黃皓雋及吳宇曦各入1球，以5比1大勝有古杜拉破蛋的北區。

主隊派出丹尼爾及梁振邦鎮守中路，吳宇曦負責側擊，支援巴科爾和巴杜姆攻堅，高素巴耶夫、余在言及馬希偉先列後備；至於北區，龐焯熙復出把關，何振廷及柏度哥斯達控制中場，協助黃偉國爭取入球。

開賽4分鐘，巴杜姆禁區內接應罰球頂高。5分鐘後，主隊左路傳中，巴杜姆近門頂入，為東方揭開大勝序幕。13分鐘，東方左路開出角球，丹尼爾頂成2比0。東方其後得勢不饒人，29分鐘，吳宇曦傳入中間，助攻巴科爾射入，遙遙領先3球，隨着吳宇曦左路擺大位勁射中楣彈出，主隊半場領先3比0。

北區古杜拉破蛋 北區換邊後立即調入肯迪及羅曉聰，改善中前場組織力，下半場開賽後不足1分鐘幾乎收到效果，肯迪左路近門施射高出。大難不死的主隊，到48分鐘再憑黃皓雋右路勁射中楣底彈入，加上吳宇曦4分鐘後門前射破龐焯熙十指關，領先至5比0。64分鐘，北區禁區外罰球機會，肯迪撥橫，古杜拉狂抽入網，助客隊破蛋，最終東方以5比1勝出。鄧文滔、文嘉靖報道