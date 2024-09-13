蕭瑋耀射到着火 滿貫銀牌賽反勝永倫

本地男籃高級組銀牌賽昨晚於灣仔伊利沙伯體育館上演勝方4強大戰，衞冕的滿貫與「黃金戰士」永倫合演精彩對決，最終滿貫在惠龍兒缺陣下大打爭氣波，以88比83擊敗永倫。

上季稱霸甲一籃底的美籍中鋒蓋帝斯，今季由滿貫轉投永倫並於昨晚正式登場，滿貫中鋒惠龍兒因訓練時受傷缺陣，無緣上演內線巔峰對決。滿貫開局理想，林俊光內外開弓貢獻5分，助球隊打出11比6。永倫泰那和蓋帝斯組成「黃金雙核」，兩人合取球隊首12分。不過滿貫默契較佳，蔡再懃、李琪各搶5分首節領先23比15。第二節永倫加強火力，蓋帝斯傳給外線的泰那轟入三分波，這位「得分機器」單節攻入9分，帶領永倫領先39比33。

換邊後，永倫罰球線上連得7分，配合何倚富連轟兩記三分球，一度將比分拉開至56比42。滿貫陷入苦戰，但小將蕭瑋耀打出爭氣波貢獻「And 1」，隊長歐陽維江亦挺身而出轟入兩個三分球，力追至57比61，但歐陽維江疑似觸傷膝蓋需要出場治理，滿貫追至58比63進入決勝節。

泰那轟29分無補於事 滿貫眾將未有放棄，李琪連轟兩個三分波後再助攻張彬賢拋投得手，一舉反超至66比63。雖然永倫憑連浩駿命中三分球，但滿貫亦有蕭瑋耀「Answer 3」。雙方激烈拉鋸，蓋帝斯和泰那尾段靠罰球追至81比81，不過狀態大勇的蕭瑋耀冷靜命中三分球，助滿貫最後分半鐘重奪領先優勢至完場。

滿貫全員將士用命，蔡再懃獲全隊最高24分，蕭瑋耀表現突出貢獻19分、6個籃板及4次偷球。李琪攻入14分，當中第4節三分球4射3中亦成勝負關鍵。永倫方面，泰那三分球僅10射2中，仍轟攻入全場最高29分，蓋帝斯倒戈上陣亦有13分及16個籃板。李章杰、余樂詩報道