主場大爆發！吳英倫闖男單16強

贏波激動

在紅磡香港體育館上演的「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」，年僅20歲的香港球手吳英倫，以直落兩局擊敗日本好手西本拳太，晉級16強。至於李卓耀則以21比18及21比19擊敗中國的陸光祖，另一香港球手伍家朗不敵安賽龍，無奈出局。

吳英倫（Jason）世界排名排第56位，對手西本拳太則位列第11位，不過港將未有怯場，坐擁主場之利下打出火熱狀態，最終以21比13及21比18爆冷淘汰這位日本名將，取得16強席位。Jason賽後坦言感到非常興奮，認為自己準備較為充足是致勝關鍵：「始終西本拳太是極具實力的球手，所以已有心理準備隨時要與他激戰3盤，又特意甫開局就加快節奏，可能令對手措手不及。」他亦不忘向支持自己的球迷致謝，指有賴球迷落力打氣，讓他愈打愈有信心：「其實球迷不斷為我打氣，少不免令對手增加壓力，使我更有動力向前衝。」

至於曾於2021年奪得世錦賽冠軍，現時世界排名第12的新加坡球手駱建佑，早前在巴黎奧運8強被安賽龍淘汰，但已追平新加坡在奧運史上最佳男單戰績。可惜首圈面對世界排名第40位的南韓球手全奕陳，未能取得甜頭，連輸兩局17比21，首圈出局。

梁珈穎體力不繼出局 另外，首次參加BWF500級賽事正賽的香港女將梁珈穎，與緬甸球手THET HTAR Thuzar奮戰到底，縱使直落兩局18比21及14比21落敗，但表現已有所交代。她賽後受訪時表示，日前在外圍賽與隊友楊芯宜激戰3局，令體力及表現受影響：「外圍賽與楊芯宜打足3局後，體能難免有少許影響，跑動亦不如平常般敏捷，我會好好把握這次機會，檢視自己不足，加強體能。」梁珈穎亦指是役受場地風向影響發揮，盼往後參加更多比賽，適應不同場地。

鄧文滔、李章杰報道