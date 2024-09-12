前一姐施蒙娜來港爭逐后座

今屆「保誠香港網球公開賽2024」第7度舉行，參賽球手包括上屆冠軍費蘭迪絲、前美網冠軍華度加奴、今屆巴黎奧運網球混雙銀牌得主王欣瑜、中國新星袁悅和王曦雨，以及香港首席球手張瑋桓和王康怡等。中國香港網球總會會長鄭明哲表示，公開賽屬WTA250級，對提升香港於體育盛事的領導地位有積極幫助：「初步預計整個活動能吸引18至20萬人次入場，希望能夠幫助香港打造獨特的品牌形象，並讓更多人關注和支持本地網壇。」

王康怡上月於W35崑山站女雙封后，單打更勇奪亞軍，她坦言期待與高手過招，並稱：「我一直對賽事總監李娜相當敬佩，期待能夠與這位中國網球傳奇見面。」大會宣布10月26日和27日的資格賽，及10月28日的正賽首日將開放予公眾免費入場。而賽事分為金色及銀色門票，售價分別由港幣220元至970元，及港幣160元至760元不等，今日起於網上公開發售。主場館外亦設「網球同樂區」，包括迷你市集、五感體驗遊戲等，免費招待市民參與。