貢獻網球擔任賽事總監 李娜新嘗試新挑戰

曾奪兩項大滿貫冠軍的中國網壇傳奇球手李娜，退役後展開精彩的人生下半場，組織家庭、回到校園後，今年她再有新嘗試。作為「保誠香港網球公開賽2024」賽事總監，李娜表示會盡力為球手和球迷帶來美好體驗，並大談中國網壇及分享保養心得。

在維園舉行的「保誠香港網球公開賽2024」為WTA 250賽事，今屆大會邀得2011年法網及2014年澳網冠軍、前中國名將李娜擔任賽事總監，她感謝邀請：「我覺得人生在世就是要各種挑戰自己，非常感謝中國香港網球總會給我一個很寶貴的機會。賽事總監對我個人說是很好的挑戰，當球手的經驗可以讓我更了解球員想法，更好的為他們服務。我最大的目標是今年參賽的球員，在明年還會繼續再回來。」

每日跑步容光煥發 年僅21歲的鄭欽文今年首闖澳網決賽，這位中國新星其後於巴黎奧運奪金，李娜樂見中國網壇的成長：「中國網球氛圍都很好，不光女子，男子也有兩個在世界前100。隨着社會條件愈來愈好，我堅信後面的年輕球員會愈來愈好。」她亦寄語年輕球員要為夢想努力：「首先不要老躺在家裏去想，夢想為甚麼是兩個字？你不能只夢和只想，要為你的想法實際行動。」

退役10年，有否回到賽場的念頭？一向率直的李娜連忙搖頭說不：「決定退役時，其實問過自己好多次，我是真的已經付出百分之百二的努力了，我覺得是對得起自己，對得起團隊。」不少網民留意這位兩孩之母退役後狀態極佳、容光煥發，李娜大方分享「逆齡秘密」：「雖然沒有打網球，但是每天都跑9公里，跑了差不多7年，而且保持心態不要跟自己孩子『硬剛』（正面對抗）就好。」

文：余樂詩

Keep住咁靚