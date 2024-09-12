南華重新出發硬撼崇德飛鷹

南華 安德拉

南華今晚於另一場男子高級組銀牌勝方4強壓軸登場，對陣崇德飛鷹。「紅軍」首戰大勝對手，今仗且看新帥羅意庭和新外援安德拉能否再為球隊帶來驚喜，而過關斬將的崇德飛鷹可否延續強勢，晉級席位誰屬今晚自有分曉。

南華今季由球隊「老大哥」羅意庭接掌帥印，更羅致強力外援、喀麥隆中鋒安德拉，實力全面「升呢」，進攻點更多，能見「紅軍」誓要捲土重來挑戰勁旅。上仗對建龍飛馬，安德拉貢獻16分，不過早於上半場就被收回後備席，這名外援未受考驗，今仗發揮如何將會是球隊贏波關鍵。上場攻入全隊最高18分的曾湛元，對於即將迎戰二連勝、勢頭正旺的崇德飛鷹，「元仔」表示：「我們的部署都是主打反擊快攻，至於飛鷹主要外圍投射較多，所以我們更加要集中防守，不能給對手有輕易出手機會。」

針對紅軍反擊做足部署 崇德飛鷹今年加入8名新隊員，為球隊帶來新氣象，其中周富謙及黃浩賢等新兵表現搶鏡，聯手奧斯汀、呂銘彥和譚進義等常規主力，連挫康仁福建和香港東方，在銀牌賽表現愈戰愈勇。今仗對上南華，陣中2米10的華人中鋒馬港燊，與安德拉的對位將是比賽焦點之一，教頭呂楚威直言：「南華人腳比我們齊整，能力和經驗都比我們好，希望用我們的士氣打好今場比賽，首先會針對南華的快速反擊，再嘗試減低他們的三分球命中率。」

飛鷹 奧斯汀