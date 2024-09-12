東網直播 高級組銀牌戰激兩連發 滿貫爭衞冕對抗永倫三叉戟

滿貫 蔡再懃（左）

本地男籃高級組銀牌賽今晚於灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）上演兩場勝方4強激戰，衞冕的「綠軍」滿貫將於頭場7時強勢出擊，與「黃金戰士」永倫強強互撼，尾場8時40分由另一爭標熱門南華對陣崇德飛鷹爭晉級。（on.cc東網周四晚上7時提供按次收費直播）

滿貫今季陣容未有太大變動，惟蓋帝斯轉投永倫，這位美籍中鋒上仗未有落場，而今場會否上演倒戈戰令人期待，衞冕之師能否保持競爭力值得留意。

滿貫今年暫未有外援作賽，銀牌首戰惠龍兒轟22分，全隊上下一心以33分大勝晉龍WTS，實力依然強勁。不過，身高2米13的內線猛將蓋帝斯轉投永倫，今場倒戈相向，且看滿貫如何應對這場綠黃大戰。常規主力射手李琪對此表示：「永倫今年每一個位置都好齊腳，我們今仗主要以針對外援泰那和蓋帝斯安排戰術，盡量減少兩人得分。滿貫今次以本土球員出戰銀牌，一定會打出鬥志。」

蓋帝斯倒戈焦點所在 李琪認為球隊在爭搶籃板方面會再下工夫，始終滿貫在未有外援的情況下，本土球員「每人都要走多一步」，坦言今季銀牌是很好的磨練機會：「蔡再懃和Duncan（惠龍兒）是我們的進攻得分武器，就算沒有外援，都會努力執行教練部署戰術，希望能夠為球迷打場好波。」

永倫方面，除了長人中鋒蓋帝斯外，今季新加盟還包括經驗豐富的得分後衞余理洋，將與蓋帝斯及泰那組成「三巨頭」。另外，上季效力香港東方的韋思庭和永倫星島的吳焜耀亦加盟助陣，聯手原班底眾將，全隊的防守及進攻能力比去年更勝一籌。永倫上一圈對漢友，首節已領先對手並拋開比分，最後贏39分輕鬆擊敗對手，今場勝方4強戰會否乘勝追擊，令人期待。

永倫 泰那（左）