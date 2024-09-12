港超聯挑燈重敲戰鼓 東方均業北區旺角場駁火

東方前鋒 巴杜姆（藍衫）

國際賽期結束，「中銀人壽香港超級聯賽」今晚重燃戰火，東方於主場旺角大球場迎戰均業北區。表面上東方實力佔優，惟陣中多名主力剛征戰完國際賽，體力或受影響，加上有「亞冠盃2」後顧，未必能輕易全取3分；北區首戰逼和傑志展現頑強鬥志，今晚有力再製造驚喜！（on.cc東網周四晚上8時按次收費直播）

東方早前有葉鴻輝及高素巴耶夫等主力應付國際賽，主教練盧比度（Chino）坦言或需作出輪換：「嚟緊仲要踢『亞冠盃2』，比賽愈嚟愈密，唔想班主力咁快踢到殘，所以今場應該會安排其他人上陣，畀踢完國際賽嘅球員抖抖。」談到對手北區，Chino提醒球員嚴防肯迪：「肯迪係北區嘅靈魂人物，唔可以畀佢有咁多空位。」

巴杜姆回巢極速融入 巴杜姆本季重返東方，他指隊內不少職球員俱為西班牙同鄉，適應不成問題。這位前鋒指北區上場逼和傑志，足證鬥心十足：「北區對傑志落後兩球都追得番，士氣梗係好，想拎晒3分一定要打醒十二分精神。」

均業北區上場落後兩球下，尾段發力逼和傑志2比2，主教練鮑家耀深信有助提升全隊士氣：「其實我哋季前熱身賽差唔多輸晒，表現仲要唔好，咁都和到，球員信心自然大增。」「鮑Sir」認為是役體力上或有優勢，但絕不能因此掉以輕心：「東方實力可能強過上季，同埋之前我教過嘅Jesse（余在言）及Fat Gor（林衍廷）又成熟咗，所以都幾難踢，但起碼鬥志方面要贏到先。」

葉卓文：先做好防守 上場踢足的中堅葉卓文指狀態未達十足，與新隊友默契亦有待提升。強敵當前，「卓文」指今晚要先鞏固防守：「除咗巴科爾，東方今季多埋巴杜姆，唔可以畀太多空位佢哋，唔係好輸蝕。」陣容方面，龐焯熙和何振廷刑滿復出，上場因傷缺陣的波比及費利皮爾亦可候命。

均業北區中堅 葉卓文（左）