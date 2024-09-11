東奧金牌成員查華斯 加盟Team Hong Kong

港籃近年積極發展三人籃球，上周六香港3×3專業隊Team Hong Kong，宣布現年38歲的拉脫維亞球員查華斯（圖）落實加盟，聯同多位本地球員參戰FIBA 3×3職業賽，希望憑其較高的世界排名及經驗，協助Team Hong Kong取得佳績。

勉勵隊友「成功靠耐性」 查華斯是東京奧運3×3金牌成員，今年4月曾代表拉脫維亞國家隊來香港出戰FIBA 3×3巴黎奧運資格賽，他亦是2020年FIBA 3×3世巡賽總決賽冠軍里加隊成員之一。查華斯下周將與Team Hong Kong隊友文俊浩、百德新里及張家隆出戰FIBA 3×3高雄挑戰賽，他表示：「球隊站在漫長道路的起點，要學習的東西太多，但我相信不論是球隊以至香港3人籃球的發展，都會不斷進步。」

「香港是一個滿載機遇的大都會，地方雖小但包羅萬象，我喜歡這城市，能夠用英語跟大家溝通，也讓我更易適應一切。」查華斯續稱：「我會付出一切，協助球隊競逐頂尖水平的比賽，包括為隊友指引方向、分享經驗。」查華斯同時勉勵新隊友：「耐性是成功的關鍵，相信他們每一分鐘都搏盡，接受自己在球隊的角色。」