周六出戰台維斯盃前 黃澤林排名再創新高

隨着美網結束，ATP更新世界排名，20歲的Coleman早前在上海挑戰賽躋身4強，令其世界排名由上月底的149位跳升至個人新高137位，未來若能順利增加排名積分，明年初的澳網甚有機會直入主賽圈。澳網男單主賽圈設有128席，當中104席憑世界排名直入，16席由外圍賽產生，另8席為外卡球手。

黃澤林本周返港出戰台維斯盃，率領港隊迎戰世界2組的2號種子厄瓜多爾，力爭躋身世界1組。比賽於本周六及日在維園中央場舉行，Coleman將出戰單打及雙打。網總會長鄭明哲亦在個人社交平台呼籲球迷為港隊打氣：「有史以來最年輕的香港網球代表隊，本周末在維園主場出戰台維斯盃。新一代港隊包括隊長余曉東、球員黃澤林、程銘燦、吳奇龍、黃俊鏗和王子夫，他們已準備就緒，踏上國際舞台，需要大家的喝采聲！無論你是否網球迷，我們也誠邀你在本周末前來維園，齊撐港隊！」