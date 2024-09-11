引入FIBA青訓模式 籃總公布小籃球發展計劃

中國香港籃球總會（籃總）昨日宣布，將與「FIBA國際籃聯中國區」合作，成立「中國香港小籃球及少年青訓發展計劃」，引入FIBA國際籃聯中國青訓的課程理念、訓練模式及方法，改善本地青訓架構，為6至14歲組別的球員打好基礎。

設多個梯隊 涵蓋層面廣 此計劃將引用FIBA青訓教材教學，涵蓋Ｕ6、Ｕ8、Ｕ10小籃球男女子混合組、Ｕ12及Ｕ14男子組及女子組，教授符合每個年齡層的基本籃球技術及運用方法，另設有晉級考試檢示學習成果。計劃吸納一定人數後，籃總將進行全港公開選拔，組織中國香港兒童及少年籃球代表隊，有機會參加中國或鄰近地區的比賽。籃總副會長兼香港女子隊領隊黃土業表示：「現時港隊只局限於Ｕ16或以上歲數組別，籃總希望為本地對籃球運動有興趣及潛質的小球員，提供與不同年齡階段相符的籃球訓練方案。」

「中國香港籃球推廣有限公司」獲籃總委任為此計劃的培訓機構，發言人沈聰表示：「小籃球目前在香港仍未普及，計劃將引入FIBA中國青訓課程理念、訓練梗式及方法，務求令訓練更有系統性。」香港籃球隊主教練趙永良亦是計劃團隊成員之一，他表示：「計劃與『青苗』最大分別，在於『青苗』只設兩個年齡組別（8至10歲及11至13歲），而且為期僅8個月，此計劃則是持續性，透過比賽能讓學員有目標地訓練。」沈聰透露10月將展開招募和選拔，預計11月正式開始計劃，學費等詳情將稍後公布。■■圖、文：余樂詩