退役後計劃成立殘障人學院 陳浩源：為社會共融出力

於剛結束的巴黎殘奧獲得3金4銀1銅佳績的香港代表隊，昨日最後一批運動員返港。今屆獲得一面銀牌並決定退役的輪椅羽毛球名將陳浩源，之後會盡量陪伴家人及朋友，並笑言「呢一刻最想食米線」，同時希望成立學院，幫助殘障人士，在教育和社會共融上出一分力。■■圖、文：李章杰

繼早前田徑和硬地滾球代表後，最後一批殘奧大軍昨日返抵本港。包括獎牌得主陳浩源、陳睿琳及吳卓恩，以及一眾羽毛球、游泳、輪椅劍擊、乒乓球、射箭和馬術項目的殘奧運動員。輪椅羽毛球運動員陳浩源兼任開幕禮及閉幕禮港隊持旗手，他表示很榮幸以此身份結束其職業生涯，留下最好回憶。決心退役的他表示：「代表香港出賽接近16年，今屆奪得銀牌，算是兌現自己的承諾。我之後不會再於國際賽出現，會開始慢慢被淡忘，但我希望大家會記住我，記得曾有一個『陳浩源』這樣的運動員為香港爭光。」這名39歲港將透露計劃成立學院，幫助肢體殘障人士或有特殊教育需要的學生，讓他們有信心走出社會。

放長假陪家人「先食碗米線」 回顧多年作為輪椅羽毛球選手的經歷，陳浩源直言：「羽毛球在上屆之前都未曾列入殘奧項目，初時資源不多，雖然近年發展慢慢變好，全靠親朋戚友和市民的支持，才能令我撐到現在，讓我變成一個獎牌運動員。拿到獎牌當然值得掌聲，未能奪牌的運動員都希望市民繼續關注，無論是兩年後名古屋亞殘運或是四年後洛杉磯殘奧，希望大家能夠支持！」

完成最後一次國際賽，陳浩源表示經常外出作賽導致與家人朋友「絕緣」，之後希望放一個長假作出「補償」。在巴黎近兩個星期的他亦笑言：「好掛住香港食物，想先去食碗米線！」

陳睿琳：想同大家分享喜悅 另一閉幕禮持旗手、同為銀牌得主的泳將陳睿琳表示：「非常榮幸擔任持旗手，現場氣氛很好，是很好的結束。能夠獲得第一面獎牌，很開心和感動，多謝市民無論何時都收看直播支持港隊。獎牌不單屬於我一個人，而是所有在身邊幫助過我的人，希望與大家分享這份難得的喜悅。」